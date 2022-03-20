وأقيم السباق الأحد في جو ماطر وسبقه انسحاب الإسباني مارك ماركيس بطل العالم ست مرات بعد انزلاق مروّع خلال الإحماء وصفه بـ"أحد أكبر الحوادث" في مسيرته.

أنهى أوليفيرا دراج فريق كاي تي أم السباق متقدماً بفارق 2.205 ثانية عن بطل العالم الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي انطلق من المركز الأول على متن دراجته ياماها.

وحل الفرنسي الآخر جوهان زاركو في المركز الثالث على بعد 3.158 ثانية في سباق تقلص من 27 لفة الى 20 بسبب مخاوف بشأن سلامة الدراجين.

انسحاب ماركيس بعد حادث خطير

وكان ماركيس، بطل العالم ست مرات، انسحب من السباق قبل انطلاقه لتعرضه لارتجاج في المخ إثر انزلاق مرعب تعرض له خلال الإحماء صباحاً دفعه في الهواء عند المنعطف السابع.

تأخر انطلاق السباق على حلبة مانداليكا الدولية لمدة 75 دقيقة بسبب الأمطار الغزيرة بعد أن عادت الجائزة إلى إندونيسيا لأول مرة منذ عام 1997.

وبعد انطلاقه أخيراً، تجاوز كوارتارارو المنعطف الاول بأريحية، ولكن مع نهاية اللفة الأولى، كان أوليفيرا والأسترالي جاك ميلر على متن دوكاتي في المقدمة.

أمضى أوليفيرا بضع لفات خلف الأسترالي قبل أن يدرك أن لديه السرعة للابتعاد مع بدء المسار في الجفاف تدريجياً.

قال البرتغالي بعد فوزه بالسباق الخامس في مسيرته: "عندما تجاوزته، حاولت فقط أن أركز على اللفات الخمس المقبلة. ومن ثم وسّعت الفارق وتمكنت من الحفاظ على ذلك طيلة السباق، ولكن لم يكن الامر سهلا حتمًا".

"أحد أكبر الحوادث"

وكان ماركيس، سائق هوندا، تعرض لانزلاق قوي وسقط بقوة على ذراعه الأيسر وضرب خوذته على الأرض بسرعة حوالي 180 كيلومترًا في الساعة (112 ميلاً في الساعة).

تمكن ماركيس من النهوض قبل نقله إلى مستشفى قريب لإجراء فحوصات طبية قبل أن يعلن فريقه انسحابه من السباق.

فييتي يعزز صدارته في موتو 2

وفي موتو 2، كان الفوز من نصيب التايلندي سومكيات شانترا سائق كاليكس في فئة موتو 2، فيما حل الايطالي سيليستينو فييتي ثانيا والاسباني آرون كانيت ثالثًا اللذين حلا في المرتبتين الاولى والثانية في الجولة الاولى في قطر.

وعزز فييتي صدارته للترتيب العام مع 45 نقطة أمام كانيت (36) فيما يحتل البريطاني سام لويس المركز الثالث (29) بعد حلوله رابعًا في إندونيسيا.

أما في موتو 3، فكانت منصة التتويج مختلفة كليا عن السباق الماضي وكان الفوز من نصيب الإيطالي دينيس فودجا سائق هوندا، فيما حل الإسباني إيسان غيفارا (غازغاز) ثانياً ومواطنه كارلوس تاتاي (سي أس موتو) ثالثًا.

ويتصدر الايطالي الترتيب العام برصيد 34 نقطة بعد أن كان حل سابعًا في قطر والاسباني سيرخيو غارسيا ثانيًا (33) امام غيفارا الثالث (28).

