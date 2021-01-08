أحرز حامل اللقب الإسباني كارلوس ساينز سائق ميني المرحلة السادسة من رالي داكار بين القيصومة وحائل في السعودية بزمن 3 ساعات و38 دقيقة و27 ثانية، متقدمًا على السعودي يزيد الراجحي والقطري ناصر العطية، فيما بقي الفرنسي ستيفان بيترهانسل في صدارة الترتيب العام.

وساينز الفائز في المرحلة الأولى الإثنين والمتوج باللقب ثلاث مرات، قطع مسافة 618 كلم بينها 348 مخصصة للسرعة بعد تقليصها مئة كيلومتر بسبب تأخر وصول المتنافسين بعد مرحلة الخميس، وأنهى السباق متقدماً بفارق 4 دقائق وثلاث ثوان عن الراجحي سائق تويوتا الذي حل ثانياً وأمام العطية الثالث (بفارق 7 دقائق و16 ثانية).

وبقي بيترهانسل "سيد داكار" حامل اللقب 13 مرة (7 في فئة السيارات و6 في الدراجات) في صدارة الترتيب بعدما حل رابعًا اليوم متقدمًا بخمس دقائق و53 ثانية عن العطية الثاني حامل اللقب ثلاث مرات وبفارق 40 دقيقة و39 ثانية عن ساينز الثالث.