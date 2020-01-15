واستغل ساينز أخطاء الملاحة للعطية وزميله الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني)، فحل القطري في المركز السابع عشر بفارق 17,46 دقيقة عن المتصدّر وبيترهانسل عاشراً بفارق 11,48 دقيقة.

وأصبح ساينز متقدماً في الترتيب العام على العطية بـ18 دقيقة و10 ثوان وبيترهانسل بـ 18 دقيقة و26 ثانية.

وقال ساينز "كان يوما جيدا. الملاحة كانت صعبة جدا طوال الرالي. اليوم قدمنا مرحلة صحيحة، كانت سرعتنا جيدة وضغطنا بشكل كبير".

وتابع "كانت مرحلة دقيقة مع العديد من الكثبان الرملية، لكنها لم تكن كبيرة (...) عبرنا إحداها بسقوط قاسٍ أدى إلى بعض الضرر في السيارة، لكن كل شيء حتى الآن هو على ما يرام"، مضيفا "لم أعتقد فعلا أن الفارق سيكون كبيرا إلى هذا الحد، لكن غدا يوم آخر ويمكن أن يحدث العكس"، أي حلول مطارديه في مراكز متقدمة وهو في مركز متأخر.

الرالي "لم ينتهِ" بالنسبة إلى العطية



من جهته، رأى العطية أن المرحلة "كانت تسير على ما يرام من دون مشاكل. تمكنا من اللحاق بستيفان ولكن في وقت معين تهنا لدقيقتين أو ثلاث (...) قمنا بعشرين كلم إضافية. لكننا عدنا مجددا وأنهينا المرحلة".

وأقر العطية بأنه تعرض لـ "خيبة أمل اليوم (...) خسرنا نحو 18 أو 19 دقيقة في مواجهة كارلوس، لكن هذا هو السباق ولا يزال ثمة يوم طويل ينتظرنا غدا. كارلوس سيفتتح المسار وسأكون في المركز السابع عشر عند الانطلاق، لكن غدا علينا أن نقدم مرحلة جيدة. لم ينتهِ شيء بعد".

ورأى أن المرحلة الحادية عشرة التي تقام الخميس بين الشبيطة وحرض (744 كلم/379 مرحلة خاصة) ستكون "طويلة وفيها 80 كلم من الكثبان الرملية. الأمور ستكون صعبة على الجميع".

وكان الأفضل بين العرب الأربعاء، السعودي يزيد الراجحي (تويوتا) الذي أنهى المرحلة خامسا بفارق 6:30 دقائق عن ساينز، وهو يحتل المركز الرابع في الترتيب العام، بفارق أكثر من 40 دقيقة عن المتصدر.

وقال الراجحي لوكالة فرانس برس بعد مرحلة الأربعاء "الحمل جدا ثقيل مع الأخطاء التي حصلت في مراحل الأسبوع الأول، ولكن الحمدلله نحتل المركز الرابع في الترتيب العام وقلصنا اليوم الفارق وأتوقع غدا ان يكون يوما فيه إثارة أكثر".

وأشار السائق السعودي إلى أنه يأمل في "الصعود إلى منصة التتويج" في النسخة الأولى من الرالي الذي يقام في المملكة، معتبرا أنه "رالي مميز وتنظيم جدا رائع. جميع السائقين مبهورين بالتنظيم وكما ترون أعجبتهم المناطق وطبيعة الأرض. كانت لديهم فكرة مختلفة عن السعودية وطبيعتها ورأوا أمرا فوجئوا به (...) صراحة أنا فخور ببلدي".

تعثّر ألونسو

وخسر الإسباني فرناندو ألونسو (تويوتا) الوافد الجديد إلى عالم الراليات من فورمولا وان أكثر من ساعة بعد انقلاب مزدوج لسيارته.

وفي فئة الدراجات النارية، عزز الأميركي ريكي برابيك (هوندا) سيطرته للترتيب العام، بحلوله ثانيا خلف الإسباني خوان باريدا (هوندا) في المرحلة العاشرة التي أنهاها الأرجنتيني كيفن بينافيديس (هوندا) ثالثا.

وبات برابيك يتقدم بفارق 25:44 دقيقة في الترتيب العام عن التشيلي بابلو كوينتانيلا (هوسكفارنا)، و27:09 دقيقة عن باريدا.