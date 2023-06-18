وقبل السباق كان مارك ماركيث أعلن انسحابه بعد تعرضه للإصابة في التجارب التأهيلية السبت.

وشهد السباق ندية كبيرة بين خورخي مارتن وبطل العالم فرانشيسكو بانيايا حيث نجح مارتن المنطلق من المركز السادس في تصدر السباق أمام بانيايا قبل أن ينجح الأخير في تخطيه على بعد عشر لفات من النهاية، لكن مارتن عاد ليتجاوزه مرة أخرى ويبقى في المقدمة وسط مزاحمة كبيرة بين الدراجين إلى غاية خط الوصول، ليخطف مارتن فوزا مثيرا هو الأول له هذا الموسم والأول منذ عام 2021، ليكتفي بانيايا بالمركز الثاني فيما آل المركز الثالث للفرنسي يوهان زاركو.

أكوستا بطلاً للموتو 2

من جانبه فاز الدراج الاسباني بيدرو أكوستا بسباق جائزة المانيا الكبرى لفئة الموتو 2، الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية.

السباق شهد العديد من التصادمات القوية ولكن أكوستا حافظ على تقدمه، ليبقي الصراع على المركز الثاني حتى اللفة الاخيرة التي تمكن الايطالي توني اربولينو من الظفر بها , ليكون المركزُ الثالث للبريطاني جاك ديكسون.

أونجو يتوج بالموتو 3

هذا وخطف الدراج التركي دينيز أونجو فوزاً مثيراً بسباق جائزة ألمانيا الكبرى لفئة الموتو 3، الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية.

أونجو دراج فريق تمكن من خطف الصدارة في اللفة الأخيرة قبل أمتار قليلة من خط النهاية بفارق خمس خمسة وتسعين جزءاً بالألف من الثانية، وحافظ على تقدمه ليحقق فوزه الأول في فئة الموتو ثري، تاركاً المركز الثاني للياباني ساساكي، فيما جاء الإسباني دانييل هولغادو في المركز الثالث.

