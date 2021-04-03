استمرار التجارب الحرة على حلبة لوسيل من قبل beIN SPORTS April 3, 2021 15:33 3:08 دقيقة استمرار التجارب الحرة والتأهيلية لثاني جولات بطولة الموتو جي بي في حلبة لوسيل. تقارير إخبارية موتو جي بي جائزة قطر الكبرى -آخر الفيديوهات 2:33 دقيقة ريال مدريد يواصل انتصاراته ويصبح وصيفاً مؤقتاً 4:00 دقيقة الأهلي يُجبر المريخ على التعادل ويبلغ ربع النهائي 6:28 دقيقة وست بروميتش يُسقط تشيلسي بخماسية تاريخية 2:39 دقيقة مواجهة مرتقبة في الديربي بين تورينو ويوفنتوس 3:08 دقيقة استمرار التجارب الحرة على حلبة لوسيل 3:21 دقيقة ليفربول يحل ضيفاً ثقيلاً على أرسنال 3:04 دقيقة ميلان ينجو من الهزيمة أمام سامبدوريا 0:46 دقيقة ليستر يعلن تجديد عقد مهاجمه النيجيري إيهيناتشو 0:43 دقيقة هوركاش يطيح بروبليف ويصعد إلى نهائي بطولة ميامي 3:19 دقيقة مباراة مولودية الجزائر والزمالك – التغطية الخاصة