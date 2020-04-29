

وكان من المقرر إقامة جائزة ألمانيا الكبرى من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين من يونيو على حلبة شاسنرينغ وجائزة هولندا الكبرى على حلبة آسن من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين منه في حين كانت النسخة الأولى من سباق جائزة فنلندا الكبرى مقررة من العاشر إلى الثاني عشر من يوليو على حلبة كيمي رينغ.

وسبق أن ألغي سباق جائزة قطر الكبرى للموتوجي بي وسباقات تايلاند والولايات المتحدة والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا وايطاليا وكاتالونيا.

أما السباق المقبل على الروزنامة فهو مقرر في مدينة برنو التشيكية في التاسع من أغسطس.

