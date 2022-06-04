وحقق إسبارغارو دراج فريق أبريليا أفضل زمن في التجارب التأهليية بدقيقة وثمان وثلاثين ثانية وسبع مائة واثنين وأربعين جزءاً وحلّ في المركز الثاني الإيطالي فرانشيسكو بانيايا فيما آل المركز الثالث للفرنسي فابيو كوارتارارو.
إسبارغارو أول المنطلقين في سباق جائزة كاتالونيا الكبرى
وحقق إسبارغارو دراج فريق أبريليا أفضل زمن في التجارب التأهليية بدقيقة وثمان وثلاثين ثانية وسبع مائة واثنين وأربعين جزءاً وحلّ في المركز الثاني الإيطالي فرانشيسكو بانيايا فيما آل المركز الثالث للفرنسي فابيو كوارتارارو.
تقارير إخبارية موتو جي بي إسبارغارو