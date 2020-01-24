وفاة دراج هولندي تعرض لحادث في رالي دكار

وكان الدراج البالغ من العمر 48 عاماً، يخوض ثالث مشاركة له في داكار ودون فريق مساعد، حين تعرض لحادث سقوط خلال المرحلة قبل الأخيرة ما أسفر عن كسر في العمود الفقري.

ونقل شترافر بالطوافة إلى مستشفى في الرياض وظل في العناية المركزة لعدة أيام قبل ارساله إلى هولندا الأربعاء.

وقالت زوجته آنيا دن هولاندر لوكالة فرانس برس "توفي إدوين صباح الجمعة محاطاً بأسرته وأقاربه".

وتعرض شترافر لإصابات بالغة للغاية، فتقرر بالتشاور مع عائلته انهاء مساعدته على التنفس، بحسب موقع "رالي مانياكس" الهولندي المتخصص.

وكانت النسخة الثانية والأربعون من رالي داكار قد شهدت خلال المرحلة السابعة وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفيش.

والهولندي هو المشارك الـ26 الذي يلقى مصرعه في حادث في الرالي منذ انطلاقه في العام 1979. وكانت غالبية هؤلاء (21) من الدراجين.

وقال شترافر وقتها لموقع "رالي مانياكس": "نعلم جميعاً أنها رياضة تنطوي على المخاطر. أحاول القيادة بعناية (...) ولكن دوما هناك شيء ما قد لا يسير بشكل جيد".