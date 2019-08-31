وفاة الفرنسي هوبير بعد حادث في الفورمولا 2

وأشار الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) إلى أن وفاة سائق فريق "بي دبليو تي أردن" أتت بعد "حادث خطر" على الحلبة الشهيرة، موضحا في بيان "فرق الطوارئ والإسعاف حضرت على الفور إلى المكان، وتم نقل السائقين إلى المركز الطبي".

وتابع "نتيجة للحادث، يأسف الفيا لإعلان أن سائق السيارة الرقم 19، أنطوان هوبير، قضى متأثرا بجروحه".

ووقع الحادث القوي في اللفة الثانية عند الجزء المستقيم من الحلبة بعد منعطف "أو روج" الذي يعد من أشهر المنعطفات في حلبات السباقات، وشمل الى هوبير، الأميركي خوان مانويل كوريا والياباني مارينو ساتو.

وأظهرت اللقطات أن هوبير اصطدم في مرحلة أولى بالجدار خارج المسار الاسفلتي، قبل أن يعود الى الحلبة فاقدا السيطرة على سيارته، ليصطدم به كوريا الآتي من الخلف بسرعة فائقة.

وأدى الاحتكاك بين السيارتين الى انشطار سيارة هوبير، بينما عانى السائق الأميركي من كسور في الساق بحسب ما أفاد المنظمون.

وأوضح بيان "فيا" أن كوريا في "حالة مستقرة" بعد نقله الى المستشفى.

وهو الحادث الثاني الذي تشهده حلبة سبا السبت، بعدما أدى حادث قوي تعرض له بطل العالم للفورمولا واحد سائق فريق مرسيسدس البريطاني لويس هاميلتون وخرج منه سالما السبت، إلى تعليق الجولة الثالثة الأخيرة من التجارب الحرة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى الذي يقام الأحد.

