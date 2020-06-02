وفاة الإيطالي أوبيالي بطل العالم السابق للدراجات النارية

وقبل مواطنيه جاكومو أغوستيني في سنوات 1960-1970 وفالنتينو روسي مطلع الألفية، توج أوبيالي بلقب بطولة العالم تسع مرات.

وتوّج أوبيالي بطلا للعالم لفئة 125 سنتيمتر مكعب أعوام 1951 و1955 و1956 و1958 و1959 و1960، ثم 250 سنتيمتر مكعب في 1956 و1959 و1960.

وحتى الآن، يحتل أوبيالي المركز الثالث على لائحة الدراجين الأكثر تتويجًا ببطولات العالم، بالتساوي مع البريطاني مايك هايلوود وفالنتينو روسي، خلف أغوستيني (15 لقباً) والإسباني أنخل نييتو (13 لقباً).

وتوّج أوبيالي بجميع ألقابه العالمية على مقود الماكينات الإيطالية الشهيرة "إم في أغوستا"، وهو الفريق الذي تألق معه أغوستيني بعده، باستثناء اللقب الأول الذي ناله مع فريق مونديال، وهي فريق إيطالي أخر.

ولد أوبيالي في بيرغامو في شمال إيطاليا، وهو حقق أيضاً العديد من الانتصارات في الكأس السياحية الشهيرة التي أقيمت في حلبة جزيرة مان.

عُرِف أوبيالي بقيادته الآمنة، وهو اشتهر بعدم تعرضه لأي إصابة في السباقات. ومع ذلك، اعتزل في عام 1960 عندما كان عمره 31 عاماً فقط.

كان آخر دراج لا يزال على قيد الحياة شارك في النسخة الأولى من بطولة العالم للدراجات النارية في عام 1949.

