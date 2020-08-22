هوندا يؤكد استمرار غياب ماركيز "لشهرين أو ثلاثة أشهر"

وقال هوندا في بيان له "هدف ماركيز وفريق ريبسول هوندا هو العودة إلى بطولة العالم عندما يتعافى ذراع مارك بالكامل من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على حلبة خيريز. وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يستغرق الأمر شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل أن يتمكن مارك من العودة إلى الحبات".

وبما أنه من المقرر أن ينتهي الموسم في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فإن ماركيز، بطل العالم ست مرات، قد يغيب عن الموسم بأكمله.

وأصيب ماركيز جراء سقوطه على حلبة خيريز في جائزة إسبانيا الكبرى والتي كانت المرحلة الأولى من البطولة بتأخير أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأتى خروج ماركيز عن المسار لفقدانه السيطرة على دراجته في اللفة 20 من السباق الذي انتهى بتحقيق الفرنسي الشاب كوارتارارو فوزه الأول في موتو جي بي.

وخضع ماركيز لعمليتين جراحيتين في عظم العضد بعد الحادث، الأولى في 21 تموز/يوليو بعد يومين من سقوطه على حلبة خيريز، والثانية بعد أسبوعين لاستبدال لوحة التيتانيوم الموضوعة على عظم العضد "لأنها تضررت بسبب تراكم الاجهاد" بحسب جرّاح مستشفى ديكسيوس في برشلونة.

واوضح طبيبه خافيير مير "كانت الجراحة الاولى ناجحة، لكننا لم نتوقع الا تكون هذه اللوحة غير كافية. تراكم الاجهاد على المنطقة التي خضعت لجراحة تسبب في اتلاف اللوحة، لذا ازيلت وتم استبدالها باخرى".