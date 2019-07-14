هاميلتون يتوّج بجائزة بريطانيا الكبرى

حقق حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس فوزه السادس على أرضه وبين جماهيره وانفرد بالرقم القياسي، باحتلاله الأحد المركز الأول في جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا وان، موسعاً الفارق في صدارة ترتيب السائقين.

وأكمل الفنلندي فالتيري بوتاس هيمنة فريق مرسيدس بوصوله ثانياً، أمام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، فيما حل الفرنسي بيار غاسلي (ريد بول) رابعاً.

وعاد فريق مرسيدس إلى نغمة الانتصارات بعد "كبوة" سباق النمسا بفضل سائقه هاميلتون الذي حقق فوزه السابع هذا العام، فيما ساهم زميله بوتاس بالثنائية السابعة أيضاً لفريق "الأسهم الفضية" الذي يسير بثبات نحو الفوز بلقبي السائقين والصانعين.

وأضاف بطل العالم خمس مرات نقطة أسرع لفة إلى النقاط التي تُمنح للفائز، ليرفع رصيده في ترتيب السائقين إلى 223 نقطة، مقابل 184 لبوتاس و136 للهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول).

ورفع هاميلتون عدد انتصاراته إلى ستة في بريطانيا، في إنجاز غير مسبوق لينفرد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات وفك ارتباطه مع الاسكتلندي جيم كلارك والفرنسي آلن بروست (5 لكل منهما).

وفي مجريات السباق، حافظ بوتاس الذي حقق أسرع توقيت خلال التجارب الرسمية للمرة الرابعة هذا العام والعاشرة في مسيرته الاحترافية، على الصدارة عند الانطلاق، وكان اول من توقف لاستبدال اطارات سيارته في اللفة 16 وعاد الى الحلبة خلف زميله.

واستفاد هاميلتون من دخول سيارة الأمان بعد ست لفات لاجراء توقفه الأول "المجاني"، وحافظ على صدارته، في سباق شهد صراعا ثنائيًا بين لوكلير وفيرشتابن، حيث دافع الاول عن مركزه وهاجم الثاني بين اللفتين 14 و24.

وبدا واضحا أن لوكلير تعلم جيداً درس النمسا حيث دفعه سائق ريد بول خارج الحلبة قبل لفتين من النهاية (من أصل 71)، لينتزع فوزه الأول هذا العام، بعدما قررت لجنة الحكام عدم معاقبته.

إلا أن الصراع بين السائقين على حلبة سيلفرستون انتهى مرة جديدة لصالح فيرشتابن عندما أخطأ فريق فيراري بعدم إدخال لوكلير إلى حظيرة فريقه لتبديل إطاراته فور دخول سيارة الامان، وهو أمر استفاد منه فريق ريد بول بأفضل طريقة ممكنة.