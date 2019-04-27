العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
رياضات ميكانيكية

نوفيل يتصدر رالي الأرجنتين

من قبل

تصدر البلجيكي تييري نوفيل رالي الأرجنتين مع هيونداي في يومه الأول بينما تعرض الاستوني أوت تاناك لحادث بعد تحطم جزء من سيارته  تويوتا لتدور حول نفسها في المرحلة الأخيرة باليوم.

Reuters

وسيبدأ نوفيل المرحلة الثانية اليوم السبت متقدماً بفارق 11.9 ثانية عن سيباستيان أوجيه سائق سيتروين بينما جاء تاناك في المركز
 الثالث بفارق 13.4 ثانية عن المقدمة.  

وقال نوفيل "لم نتوقع حقا تصدر الرالي بنهاية اليوم الأول،  إنها مفاجأة سارة لكن اليوم كان صعباً وفي ظروف قاسية".  

وكان تاناك متصدراً للمرحلة التي تمتد 23.44 كيلومتر لكن دوران السيارة قبل كيلومترين على النهاية سمح لمنافسه نوفيل بانتزاع
 المقدمة.

وألغيت المرحلة الثالثة باليوم لأسباب أمنية بسبب الوضع السيء للطرق.  

 ويشكل الرالي الحلقة الخامسة من بطولة العالم ويتفوق نوفيل في الصدارة بنقطتين على أوجيه وخمس نقاط على تاناك.  
         
 

السابق رالي دكار يغادر اميركا الجنوبي
اقرأ
رالي دكار يغادر اميركا الجنوبية ويحط رحاله في السعودية اعتبارا من 2020
التالي

آخر الأحداث