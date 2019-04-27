نوفيل يتصدر رالي الأرجنتين

وسيبدأ نوفيل المرحلة الثانية اليوم السبت متقدماً بفارق 11.9 ثانية عن سيباستيان أوجيه سائق سيتروين بينما جاء تاناك في المركز

الثالث بفارق 13.4 ثانية عن المقدمة.

وقال نوفيل "لم نتوقع حقا تصدر الرالي بنهاية اليوم الأول، إنها مفاجأة سارة لكن اليوم كان صعباً وفي ظروف قاسية".

وكان تاناك متصدراً للمرحلة التي تمتد 23.44 كيلومتر لكن دوران السيارة قبل كيلومترين على النهاية سمح لمنافسه نوفيل بانتزاع

المقدمة.

وألغيت المرحلة الثالثة باليوم لأسباب أمنية بسبب الوضع السيء للطرق.

ويشكل الرالي الحلقة الخامسة من بطولة العالم ويتفوق نوفيل في الصدارة بنقطتين على أوجيه وخمس نقاط على تاناك.



