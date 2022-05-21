ناصر العطية يفوز برالي الأردن

وأنهى العطية الذي بات قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الشرق الأوسط الرالي الأردني الذي يشكل الجولة الرابعة منه، على متن سيارته فولكسفاغن بولو جي تي - آر 5 في الصدارة بفارق 9:57.6 دقائق عن اللبناني الشاب أليكس فغالي (ميتسوبيشي ايفو 9).

وحل الكويتي مشاري الظفيري في المركز الثالث على متن ميتسوبيشي ايفو 10 (2:28:23.4 س.) أمام الأردني خالد جمعة على متن ميتسوبيشي ايفو 10 أيضاً (2:37:27.3).

وبعد فوزه في الجولتين الأوليين اللتين احتضنتهما عُمان وقطر، اكتفى العطية في الجولة الماضية التي أقيمت في الكويت، بالمركز الثاني خلف مواطنه خالد السويدي، لكنه عوض في الأردن واقترب من حسم لقب الشرق الأوسط مع بقاء جولتين في لبنان (بين 2 و4 أيلول/سبتمبر) وقبرص (بين 23 و25 أيلول/سبتمبر).



