ناصر العطية يتوج بلقب رالي داكار للمرة الخامسة في مسيرته

من قبل beIN SPORTS January 15, 2023 10:00 توج بطل الراليات القطري ناصر العطية بلقب رالي داكار للمرة الخامسة في مسيرته والثانية توالياً بعد أن حسم صدارة النسخة الحالية من الرالي المقام في السعودية اليوم الاحد.