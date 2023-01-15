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الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات ميكانيكية

ناصر العطية يتوج بلقب رالي داكار للمرة الخامسة في مسيرته

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توج بطل الراليات القطري ناصر العطية بلقب رالي داكار للمرة الخامسة في مسيرته والثانية توالياً بعد أن حسم صدارة النسخة الحالية من الرالي المقام في السعودية اليوم الاحد.

Reuters
رالي داكار ناصر العطية
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