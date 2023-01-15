ناصر العطية يتوج بلقب رالي داكار للمرة الخامسة في مسيرته من قبل beIN SPORTS January 15, 2023 10:00 توج بطل الراليات القطري ناصر العطية بلقب رالي داكار للمرة الخامسة في مسيرته والثانية توالياً بعد أن حسم صدارة النسخة الحالية من الرالي المقام في السعودية اليوم الاحد. Reuters رالي داكار ناصر العطية السابق رالي داكار: الفرنسي سيباستيان اقرأ التالي - آخر الأحداث January 15, 2023 10:00 ناصر العطية يتوج بلقب رالي داكار للمرة الخامسة January 14, 2023 09:59 سيباستيان لوب يفوز بالمرحلة 13 من رالي داكار January 13, 2023 09:35 سيباستيان لوب يفوز بالمرحلة الـ12 من رالي داكار January 12, 2023 12:59 رالي داكار: لوب يفوز بالمرحلة 11 January 11, 2023 14:36 سيباستيان لوب يفوز بالمرحلة العاشرة من رالي دكار January 10, 2023 17:51 ناصر العطية يتحدث عن مستقبله مع تويوتا January 10, 2023 14:12 القطري ناصر العطية يواصل صدارته لرالي داكار January 10, 2023 08:31 ساينث يعود لاستكمال المرحلة التاسعة من رالي داكار January 8, 2023 13:38 رالي داكار: لوب يفوز في المرحلة 8 January 7, 2023 12:08 الراجحي بطلاً للمرحلة السابعة من رالي داكار