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رياضات ميكانيكية

ناسكار تستأنف الموسم في منتصف مايو بدون جماهير

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ستكون سلسلة ناسكار الأميركية لسباقات السيارات أول رياضة بارزة في الولايات المتحدة تعود للمنافسات في خضم جائحة فيروس كورونا بعد أن قرر مسؤولو السلسلة التي تحظى بشعبية يوم الخميس استئناف الموسم بدون جماهير في منتصف مايو/أيار.

Reuters


وقررت ناسكار تأجيل السباقات في منتصف مارس/أذار بسبب الأزمة الصحية العالمية لكنها أعلنت يوم الخميس استئناف الموسم في 17 مايو على حلبة دارلنغتون في ساوث كارولاينا.

وسيكون السباق هو الأول من سبعة على مدار 11 يوما على حلبتي دارلنغتون وتشارلوت.

وقال ستيف أودونيل نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة ناسكار في بيان "مسؤولو ناسكار وفرقها يشعرون بحماس كبير لعودة السباقات ويعرفون حجم المسؤولية التي تتحملها السلسلة مع عودة النشاط. تسعى ناسكار لاستئناف المنافسات في أجواء تضمن صحة وسلامة السائقين والمسؤولين والمجتمع المحلي". 
 

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