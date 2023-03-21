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رياضات ميكانيكية

موتو جي بي: تعديلات جذرية على نظام الجوائز الكبرى

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أدخل المشرفون على بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي تعديلات جذرية على نظام الجوائز الكبرى لعام 2023 مع تنظيم سباقات قصيرة عشية السباق التقليدي.

AFP

وستتضمن كل جولة سباقين، سباق سريع يوم السبت قبل السباق التقليدي أو الرسمي الذي يقام عادة يوم الأحد.

على أن يمثل السباق السريع ما يعادل نصف مسافة الجائزة الكبرى كما سيتم منح نصف النقاط التي تمنح في السباق الرئيسي الأحد، ومع اعتماد "سباقات السبرينت" سيتبدّل نظام عطلات نهاية الأسبوع رأساً على عقب، حيث سيتم احتساب فترتي تجارب فقط للتجارب التأهيلية بدءً من ثلاث.

وتأتي هذه الخطوة من قبل المنظمين لمواجهة انخفاض نسبة الحضور في بعض الجوائز الكبرى الأوروبية عبر إدخال عنصر الاثارة والاستعراض على السباقات مجدداً.
 

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