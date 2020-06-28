موتو جي بي: إصابة دوفيتسيوزو بكسر في عظمة الترقوة

وكتب الفريق الإيطالي على حسابه في تويتر "بسقوطه خلال سباق موتوكروس في فاينتسا (شمال إيطاليا)، تعرض أندريا دوفيتسيوزو لإصابة في الترقوة اليسرى".

وأضاف الفريق الإيطالي أنه بعد التشاور مع الأطباء، "قرر الدراج الخضوع لعملية جراحية هذا المساء في مودينا ليكون جاهزاً لبدء موسم بطولة العالم للموتو جي بي 2020".

وتنطلق بطولة العالم التي تم تقليص روزنامتها وتعديلها بسبب فيروس كورونا المستجد، في 19 تموز/يوليو المقبل على حلبة خيريز الإسبانية.

ويدافع دوفيتسيوزو (34 عاماً) عن ألوان دوكاتي منذ عام 2013، وهو أنهى المواسم الثلاثة الأخيرة وصيفا لبطل العالم الإسباني مارك ماركيز (هوندا).

