ماركيز يحسم سباق جائزة أستراليا الكبرى

واجتاز ماركيز، الذي حقّق لقبه السادس في بطولة العالم والرابع على التوالي في تايلاند قبل ثلاثة أسابيع، منافسه بينياليس في اللفة الأخيرة على حلبة فيليب أيلاند في نهاية مثيرة للسباق.

واحتل كال كراتشلو المركز الثاني بينما جاء الأسترالي جاك ميلر في المركز الثالث.

وقال ماركيز الذي انطلق من المركز الثالث "كنت أدرك أنه إذا لم أستسلم فإني سأملك فرصة لتحقيق الفوز في آخر أربع أو خمس لفات".

وأضاف "لقد قامرنا بمواصلة التنافس بهذه الإطارات اللينة. كانت مدمرة تماماً لكني تمكنت من الفوز بالسباق".

وهذا الانتصار رقم 55 لماركيز في الفئة الأولى ليجتاز الأسترالي مايك دوهان وينفرد بالمركز الثالث كأكثر المتسابقين فوزاً بعد الأسطورة الإيطالي فالنتينو روسي (89) وجياكومو أجوستيني (68).

وحقق ماركيز (26 عاماً) فوزه الخامس على التوالي بسباق في بطولة العالم الجارية في أفضل سجل شخصي له من النتائج منذ 2014.

وجاء المتسابق الإيطالي الشهير فالنتينو روسي في المركز الثامن مع فريق ياماها بعدما تأهل في المركز الرابع في سباقه رقم 400.

وفي بداية مثيرة للسباق، سقط دانيلو بتروتشي بعد احتكاكه بدراجة ماركيز في اللفة الأولى ليتسبب أيضاً في خروج الفرنسي فابيو كوارتارارو متسابق دوكاتي من السباق.

وكانت التجارب التأهيلية أقيمت صباح اليوم الأحد بعدما تأجلت لأسباب تتعلق بالسلامة بعد تعرض البرتغالي ميغيل أوليفيرا متسابق فريق KTM لحادث كبير عندما خرجت دراجته من مسار الحلبة بسبب الرياح الشديدة خلال التجارب أمس السبت.

وعزّز ماركيز انفراده بصدارة بطولة العالم برصيد 375 نقطة، قبل خوض آخر سباقين في ماليزيا وعلى أرضه في فالنسيا، بينما يأتي خلفه أندريا دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي برصيد 240 نقطة والذي جاء سابعاً في سباق أستراليا.