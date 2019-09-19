لوكلير يشرح علاقته بفيتل في فيراري

ونجح لوكلير (21 عامًا) في مقارعة ثنائي مرسيدس، بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس، ليحقق أول فوزين في مسيرته على حلبتي سبا فرانكورشان ومونزا، ما وضعه أمام فيتل في الترتيب العام للسائقين قبل سبع مراحل على نهاية الموسم.

وفي تصريحات قبيل السباق الليلي لجائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم التي تستضيفها حلبة "مارينا باي" الأحد، قال لوكلير للصحافيين الخميس "لم أشعر يومًا أن هناك تراتبية في الفريق. ربما الأمر يبدو مغايرًا من الخارج ولكن ليس من الداخل، أشعر أن هناك توازن".

وتابع "اختبرت لحظات في السابق ساعدت فيها سيباستيان وأخرى هو ساعدني فيها. أعتقد أن الفريق يقوم بكل شيء من أجل مصلحة فيراري وهذا هو الأمر الأهم".

ويحتل لوكلير المركز الرابع في الترتيب العام، بفارق 102 نقطتين عن هاميلتون المتصدر، و39 عن بوتاس الثاني وثلاث فقط عن الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول الثالث، و13 نقطة أمام فيتل الخامس.

وأكد لوكلير "نحن هنا لنقدم أفضل ما لدينا وأعتقد أن هذا ما قمنا به دومًا. أنا سعيد بالفريق في الوقت الحالي".

في المقابل، يعاني فيتل من فترة متعثرة بدأت في الموسم الماضي، ولم يتمكن من تحقيق أي فوز منذ جائزة بلجيكا الكبرى عام 2018. وفي حين كان من المتوقع أن يكون الألماني الأبرز في فيراري هذا الموسم، سرق لوكلير الأضواء منه، على رغم أن الأخير يشدد على أولوية الفريق.

وأوضح السائق السابق لفريق ساوبر "في نهاية المطاف، من الأفضل أن تكون دائمًا لاعبًا (سائقًا) في فريق. اذا اهتم السائق بنفسه فقط، فهذا أمر سيئ. لا شك في أن بعض المواقف ستتطلب منك أن تكون أنانيًا قليلا، ولكن من الأفضل إيجاد التوازن".

وبشأن سباق نهاية الأسبوع في سنغافورة، اعتبر لوكلير أن تحقيق فوز ثالث تواليا سيكون صعبا على حلبة تتضمن 23 منعطفًا، ويرجح ان يناسب مسارها سيارات فريقي مرسيدس وريد بول بشكل أكبر من سيارة فيراري التي تتفوق على حلبات سريعة ذات مسارات مستقيمة طويلة.

وقال لوكلير "قد يكون السباق أصعب بالنسبة لنا في نهاية الأسبوع. هناك منعطفات أكثر وأجزاء مستقيمة أقل (من حلبات أخرى). سنعاني أكثر، إلا أن كل شيء ممكن. سنقدم كل ما لدينا ونأمل في تحقيق الأفضل".