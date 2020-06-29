لهذا السبب.. مرسيدس ينافس بسيارة سوداء

وعُرف الفريق على مدى عقود باللون الفضي لسيارته التي تكنّى "السهم الفضي". لكن مرسيدس الذي يضم في صفوفه السائق الأسود الوحيد في البطولة، البريطاني لويس هاميلتون، والفنلندي فالتيري بوتاس، اختار اعتماد تغيير جذري دعماً لحركات مناهضة العنصرية ضد السود، لاسيما "حياة السود تهم" ("بلاك لايفز ماتر") التي اكتسبت زخماً متزايداً مؤخراً بعد مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد.

وأورد مرسيدس في بيان عبر موقعه الالكتروني "عندما تعود الفورمولا وان إلى السباقات في نهاية الأسبوع الحالي في النمسا، سيكون ذلك في عالم تغير بشكل عميق منذ اجتمعت الفرق للمرة الأخيرة في ملبورن مطلع آذار/مارس"، في إشارة إلى السباق الذي كان من المقرر أن يطلق بطولة 2020 من أستراليا، قبل إلغائه بسبب فيروس كورونا المستجد.

وستنطلق البطولة اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي بجائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بول في سبيلبرغ.

ورأى الفريق أن التحرك ضد "كوفيد-19" أظهر "أفضل ما لدى الفورمولا وان لتُقدم"، لكن "خلال الأسابيع الخمسة الماضية، سلطت حركة (بلاك لايفز ماتر) الضوء على مدى حاجتنا إلى إجراءات جديدة وخطوات في مكافحة العنصرية وكل أشكال التمييز. كفريق، استفدنا من الأسابيع الماضية من أجل الانصات إلى وجهة نظر أفرادنا (خصوصاً هاميلتون الذي رفع الصوت عالياً ضد مظاهر العنصرية لاسيما في رياضة السرعة)، لنتعلم ونفكر بفريقنا كما هو عليه وكما نريده أن يكون".

وتابع "في 2020، اخترنا أن نخوض السباقات بلون أسود كالتزام منا بتعزيز التنوع في فريقنا، وكتعبير صريح عن وقوفنا ضد العنصرية وكل أشكال التمييز"، مشيراً إلى أن شعار "إنهاء العنصرية" سيرفع أيضًا على سيارتي هاميلتون وبوتاس.

وشدد الفريق على أن "ضعف التنوع يظهر أننا نحتاج إلى مقاربات جديدة لجذب المواهب في العديد من مناحي المجتمع التي لا نصلها بالشكل اللازم حالياً. نعرف أن فريقنا سيكون أقوى اذا تمكنا من جذب مواهب من أوسع قاعدة ممكنة، ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك من خلال التحرك الإيجابي".

وأكد الفريق الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، أنه سيعلن قبل نهاية الموسم إجراءات عملية في هذا المجال.

وقال مديره النمسوي توتو وولف "لا مكان للعنصرية والتمييز في مجتمعنا، في رياضتنا أو في فريقنا: هذا هو الايمان الجذري لمرسيدس".

واتخذ هاميلتون في الفترة الماضية سلسلة مواقف مناهضة للعنصرية، اذ كان المبادر إلى انتقاد غياب السائقين عن دعم التظاهرات التي انطلقت في الولايات المتحدة ومدن عالمية عدة إثر مقتل فلويد خلال توقيفه على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس أواخر أيار/مايو الماضي.

وشارك بطل العالم بدوره في تظاهرة ضد العنصرية في لندن، وأعلن عزمه على إطلاق لجنة تحفّز على التنوع في رياضة الفئة الأولى.





