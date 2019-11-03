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دوري أبطال أوروبا
رياضات ميكانيكية

فينياليس دراج ياماها يتوج بطلاً لجائزة ماليزيا الكبرى

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تفوق مافريك فينياليس متسابق ياماها على مارك ماركيز بطل العالم ليفوز بسباق جائزة ماليزيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية في حلبة سيبانغ الدولية اليوم الأحد.

Reuters

وبعد أسبوع واحد من التعرض لحادث في اللفة الأخيرة في حلبة فيليب أيلاند، ما سمح لماركيز بالفوز بالسباق في أستراليا، نجح فينياليس في التعويض وتقدم بفارق كبير على مواطنه الإسباني البطل الذي احتل المركز الثاني رغم الانطلاق من المركز 11.

وجاء أندريه دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي في المركز الثالث ليحرم فالنتينو روسي متسابق ياماها من الصعود إلى منصة التتويج.

واحتل فابيو كوارتارارو متسابق ياماها المركز السابع رغم أنه انطلق من الصدارة بعد التألق في التجارب التأهيلية يوم السبت.

وكان ماركيز حصد لقب بطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخه في تايلاند الشهر الماضي.

وتستضيف فالنسيا السباق الأخير في الموسم يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
 

مافريك فينياليس
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