وأكمل الإسباني كارلوس ساينز (فيراري) والبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) عقد منصة التتويج بحلولها في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما أنهى بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) السباق في المركز السابع وخسر صدارة الترتيب العام لصالح فيرستابن.
فيرستابن يفوز بسباق جائزة موناكو الكبرى
وأكمل الإسباني كارلوس ساينز (فيراري) والبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) عقد منصة التتويج بحلولها في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما أنهى بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) السباق في المركز السابع وخسر صدارة الترتيب العام لصالح فيرستابن.
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