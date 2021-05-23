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الدوري الإنكليزي
رياضات ميكانيكية

فيرستابن يفوز بسباق جائزة موناكو الكبرى

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ظفر الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول بسباق جائزة موناكو الكبرى للمرة الأولى في مسيرته الأحد، وتصدر الترتيب العام لبطولة "فورمولا وان" بعد خمس مراحل هذا الموسم.

AFP

وأكمل الإسباني كارلوس ساينز (فيراري) والبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) عقد منصة التتويج بحلولها في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما أنهى بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) السباق في المركز السابع وخسر صدارة الترتيب العام لصالح فيرستابن.
 

رياضات ميكانيكية لويس هاميلتون ماكس فيرستابن كارلوس ساينز
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