فيرستابن يفوز بسباق جائزة موناكو الكبرى

من قبل AFP May 23, 2021 18:07 ظفر الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول بسباق جائزة موناكو الكبرى للمرة الأولى في مسيرته الأحد، وتصدر الترتيب العام لبطولة "فورمولا وان" بعد خمس مراحل هذا الموسم.