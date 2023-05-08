فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى

وكان بيريس أول المنطلقين فيما اكتفى فيرستابن بالمركز التاسع في تجارب السبت بعدما تأثر بحادث تعرض له سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، ما أدى إلى اشهار الأعلام الحمراء مع قرار عدم اكمال التجارب.

لكن بطل العالم شق طريقه بشكل رائع واستراتيجية ناجحة تماماً ليخطف المركز الأول من زميله، فيما جاء سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو ثالثاً.

وقال فيرستابن "تجاوزت السيارات واحدة تلو الأخرى ثم نجحت في البقاء طويلاً على الإطارات القاسية واعتقد أني خلقت الفارق هنا. من المؤكد أن الفوز بالسباق بعد الانطلاق من المركز التاسع مرض جداً".

ورفع الهولندي رصيده إلى 119 نقطة في الصدارة بفارق 14 عن زميله بيريس، فيما يحتل ألونسو المركز الثالث بـ75 نقطة أمام سائق مرسيدس بطل العالم السابق لويس هاميلتون (56).

ترتيب الخمسة الأوائل في سباق جائزة ميامي الكبرى:



1.ماكس فيرستابن (ريد بول) 1:27:38.241 ساعة

2.سيرخيو بيريس (ريد بول) بفارق 5.384 ثانية

3.فرناندو ألونسو (أستون مارتن) بفارق 26.305 ثانية

4.جورج راسل (مرسيدس) بفارق 33.229 ثانية

5.كارلوس ساينس (فيراري) بفارق 42.511 ثانية





