فيرستابن يحرز لقب جائزة كندا الكبرى

من قبل beIN SPORTS June 18, 2023 21:52 أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المركز الأول في سباق جائزة كندا الكبرى لسباقات الفورمولا وان، الأحد على حلبة جيل فيلنوف في مونتريال.