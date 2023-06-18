فيرستابن يحرز لقب جائزة كندا الكبرى من قبل beIN SPORTS June 18, 2023 21:52 أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المركز الأول في سباق جائزة كندا الكبرى لسباقات الفورمولا وان، الأحد على حلبة جيل فيلنوف في مونتريال. reuters رياضات ميكانيكية ماكس فيرستابن السابق الإسباني خورخي مارتن يتوج بجائ اقرأ التالي - آخر الأحداث June 18, 2023 21:52 فيرستابن يحرز لقب جائزة كندا الكبرى June 18, 2023 16:02 الإسباني خورخي مارتن يتوج بجائزة ألمانيا الكبرى June 18, 2023 15:41 انسحاب مارك ماركيث بعد تعرضه لكسر في إبهامه June 17, 2023 13:22 بانيايا أول المنطلقين في سباق جائزة ألمانيا الكبرى June 11, 2023 16:01 بانيايا يحقق فوزه الثالث ويعزز صدارته June 9, 2023 20:07 بانيايا الأسرع في التجارب التأهيلية الثانية June 4, 2023 16:43 فيرستابن يحرز المركز الأول في جائزة إسبانيا June 4, 2023 15:25 نوفيل يحرز المركز الأول في رالي سردينيا May 28, 2023 17:08 جائزة موناكو الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول May 27, 2023 19:16 فيرستابن أول المنطلقين في جائزة موناكو الكبرى