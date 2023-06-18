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رياضات ميكانيكية

فيرستابن يحرز لقب جائزة كندا الكبرى

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أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المركز الأول في سباق جائزة كندا الكبرى لسباقات الفورمولا وان، الأحد على حلبة جيل فيلنوف في مونتريال.

reuters
رياضات ميكانيكية ماكس فيرستابن
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