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الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات ميكانيكية

فيرستابن يتفوق على هاميلتون ويبتعد في الصدارة

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تفوق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن على بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وابتعد في صدارة الترتيب العام، بعد فوزه بجائزة الولايات المتحدة الكبرى، الجولة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد الأحد على حلبة الأميركيتين في أوستن (تكساس).

Reuters


وأنهى فيرستابن وهاميلتون السباق من حيث انطلقا في المركزين الأول والثاني، ليحرز الهولندي فوزه الثامن للموسم والثامن عشر في مسيرته، ما سمح له بالابتعاد في صدارة الترتيب العام عن سائق مرسيدس بفارق 12 نقطة قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

وأكمل فريق ريد بول منصة التتويج بحلول المكسيكي سيرخيو بيريس ثالثاً أمام سائق فيراري ابن موناكو شارل لوكلير وسائق ماكلارين الأسترالي دانيال ريكياردو وسائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.

وجاءت نهاية السباق قمة في الإثارة بعدما قلص هاميلتون الفارق الذي يفصله عن فيرستابن إلى أقل من ثانية نتيجة تأخره في إجراء توقفه الثاني لاستبدال إطاراته، لكن الهولندي صمد تحت الضغط وحتى أنه رفع من وتيرته في الأمتار الأخيرة لينهي السباق أمام بطل العالم سبع مرات بفارق 1.333 ثانية.

رياضات ميكانيكية فيرستابن هاميلتون
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