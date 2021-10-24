فيرستابن يتفوق على هاميلتون ويبتعد في الصدارة



وأنهى فيرستابن وهاميلتون السباق من حيث انطلقا في المركزين الأول والثاني، ليحرز الهولندي فوزه الثامن للموسم والثامن عشر في مسيرته، ما سمح له بالابتعاد في صدارة الترتيب العام عن سائق مرسيدس بفارق 12 نقطة قبل 5 جولات على نهاية الموسم.



وأكمل فريق ريد بول منصة التتويج بحلول المكسيكي سيرخيو بيريس ثالثاً أمام سائق فيراري ابن موناكو شارل لوكلير وسائق ماكلارين الأسترالي دانيال ريكياردو وسائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.



وجاءت نهاية السباق قمة في الإثارة بعدما قلص هاميلتون الفارق الذي يفصله عن فيرستابن إلى أقل من ثانية نتيجة تأخره في إجراء توقفه الثاني لاستبدال إطاراته، لكن الهولندي صمد تحت الضغط وحتى أنه رفع من وتيرته في الأمتار الأخيرة لينهي السباق أمام بطل العالم سبع مرات بفارق 1.333 ثانية.