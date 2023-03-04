فيرستابن أول المنطلقين في السباق الافتتاحي

وسجل فيرستابن في أسرع لفاته زمن 1:29.708 دقيقة، ليتقدم على زميله بيريس بفارق ضئيل جداً (1:29.846 د)، فيما سجل لوكلير 1:30.00 دقيقة لينال المركز الثالث.
- المراكز العشرة الأولى:
1. ماكس فيرستابن (ريد بول) 1:29.708
2. سيرخيو بيريس (ريد بول) 1:29.846
3. شارل لوكلير (فيراري) 1:30.000
4. كارلوس ساينس (فيراري) 1:30.154
5. فرناندو ألونسو (أستون مارتن) 1:30.336
6. جورج راسل (مرسيدس) 1:30.340
7. لويس هاميلتون (مرسيدس) 1:30.384
8. لانس سترول (أستون مارتن) 1:30.836
9. استيبان أوكون (ألبين) 1:30.984
10. نيكو هولكنبرغ (هاس) 0.000