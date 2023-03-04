فيرستابن أول المنطلقين في السباق الافتتاحي

من قبل AFP March 4, 2023 18:06 يبدأ بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن الموسم الجديد من حيث أنهى سابقه، وذلك بعدما أنهى التجارب التأهيلية لجائزة البحرين الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان، في المركز الأول السبت في الصخير.