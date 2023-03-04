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الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات ميكانيكية

فيرستابن أول المنطلقين في السباق الافتتاحي

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يبدأ بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن الموسم الجديد من حيث أنهى سابقه، وذلك بعدما أنهى التجارب التأهيلية لجائزة البحرين الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان، في المركز الأول السبت في الصخير.

reuters

وسجل فيرستابن في أسرع لفاته زمن 1:29.708 دقيقة، ليتقدم على زميله بيريس بفارق ضئيل جداً (1:29.846 د)، فيما سجل لوكلير 1:30.00 دقيقة لينال المركز الثالث.

               
- المراكز العشرة الأولى:

1. ماكس فيرستابن (ريد بول) 1:29.708
2. سيرخيو بيريس (ريد بول) 1:29.846
3. شارل لوكلير (فيراري) 1:30.000
4. كارلوس ساينس (فيراري) 1:30.154
5. فرناندو ألونسو (أستون مارتن) 1:30.336
6. جورج راسل (مرسيدس) 1:30.340
7. لويس هاميلتون (مرسيدس) 1:30.384
8. لانس سترول (أستون مارتن) 1:30.836
9. استيبان أوكون (ألبين) 1:30.984
10. نيكو هولكنبرغ (هاس) 0.000                 
                  
                   
 

رياضات ميكانيكية جائزة البحرين الكبرى ماكس فيرستابن
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