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رياضات ميكانيكية

فيرستابن أول المنطلقين في جائزة أبوظبي الكبرى

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سيكون السائق الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) أوّل المنطلقين أمام منافسه الوحيد على اللقب العالمي البريطاني لويس هاميلتون في سباق حسم اللقب خلال جائزة أبوظبي الكبرى في فورمولا وان المقررة الأحد على حلبة مرسى ياس بعد أن سجل أسرع توقيت في التجارب الرسمية السبت.

REUTERS

سجل فيرستابن 1.22:109 دقيقة، متقدماً بفارق 0.371 ثانية عن هاميلتون، فيما حقق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس مفاجأة من العيار الثقيل بتسجيله ثالث أسرع توقيت ومتقدماً على سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس.
  
وسينطلق السائقان الأحد مع استراتيجيتين مختلفتين، حيث من المرجح أن تكون انطلاقة فيرستابن أفضل بعدما عمد فريقه إلى تزويد سيارته بإطارات ناعمة، ستتآكل في وقت أسرع من الإطارات المتوسطة لسيارة هاميلتون.

ويتعادل الهولندي والبريطاني نقاطاً قبل الجولة الاخيرة برصيد 369.5 نقطة، بعد سباق تاريخي مثير في السعودية الأحد الماضي. 

كما سيحسم لقب الصانعين الأحد أيضاً بين المتصدر فريق مرسيدس مع 587.50 نقطة ووصيفه ريد بول (559.50).
                  
                  
                  
                  
 

جائزة أبوظبي الكبرى لويس هاميلتون ماكس فيرستابن
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