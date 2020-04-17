فيتيل يلمح لإمكانية استمراره مع فيراري

وينتهي عقد فيتل بطل العالم أربع مرات مع الفريق الإيطالي العريق في نهاية 2020 لكنه يرغب في البقاء.



وقد سبق وأوضح فيراري أنّ فيتل يبقى خياره الأول إلى جانب الفرنسي الشاب شارل لو كلير لكن تقارير إيطالية أشارت إلى أنّ الفريق يريد تأكيداً من السائق الألماني قبل نهاية أبريل الجاري حتى يتسنى له تأمين البديل.



وقال فيتل للصحفيين عبر اتصال هاتفي: "أعتقد أنّ أحد أهم الأولويات الآن بالنسبة للجميع، وسواء تعلق الأمر بعالم الرياضة أم لا، هو التحلي بالصبر".



وأضاف: "بالتأكيد الأمر يتعلق بالعودة للسباقات وهناك فرصة كبيرة لاتخاذ قرار قبل عودة السباقات.. لأنّه كما يبدو فلا يتوقع إقامة أيّ سباقات قبل يونيو أو حتى يوليو".



وردّاً على سؤال عن مدة العقد في ظلّ تأخير تطبيق اللوائح الجديدة للسباقات حتى 2022 قال فيتل: "حسبما أعتقد فإنّه أياً كان شكل الاتفاق فإنه سيكون هو ما اتفقنا عليه أنا والفريق، ولذا فبالنسبة للمدة فأنا لا أعرف".



ومنحت خمسة من فرق البطولة السبعة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها طواقمها إجازة إجبارية في ظلّ استمرار الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وخفضت رواتب السائقين بصفة مؤقتة.



وقال فيتل: "من الواضح أننا لا نعرف كيف سيكون الموسم ومتى سيبدأ وكم عدد السباقات التي سنخوضها".



وأكد فيتل أنّ الموسم سيعتبر موسماً عادياً حتى إذا خفض عدد السباقات من 22 سباقاً إلى عشرة سباقات.

وأضاف السائق الألماني: "الموسم هو موسم سواء تضمن عشرة أو 15 أو 20 أو 25 سباقاً، بالتأكيد فإنّه مع تقليل عدد السباقات فإن كلّ سباق سيكون أكثر أهمية لكن في النهاية فإن البطولة ستظل بطولة".