فوز رابع لأوجييه هذا العام يقربه من لقب ثامن عالمي

وأنهى أوجييه الرالي بوقت قدره 3,18,11 ساعات، متقدماً بفارق 21,8 عن كاتسوكا، وبفارق 1,09,5 دقيقة عن الإستوني

وهو الفوز الـ 53 في مسيرة أوجييه في الـ "دبليو آر سي"، منها 4 في 6 جولات هذا العام، ليزيد تقدمه في الترتيب العام الموقت للسائقين إلى 133 نقطة، متقدماً بفارق 34 نقطة عن زميله في الفريق الويلزي إلفين إيفانز (99).

ويتجه أوجييه إلى الفوز بلقبه الثامن عالمياً في عام أعلن سابقاً أنه سيكون الأخير له داخل المراحل الخاصة بالسرعة، فيما اشار مدير الصانع الياباني السائق السابق الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا إلى امكانية اقناع الفرنسي بخوض جميع جولات العام المقبل برغم صعوبة المهمة.

قال أوجييه وهو يهم بالنزول عن منصة التتويج بعد احتفالات الفوز "هذا الرالي هو تجربة لا تصدق. حصلنا على دعم هائل الناس. شكراً للجميع، يا له من بلد رائع".