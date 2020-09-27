فورمولا2: شوماخر يقترب من اللقب ومن مقعد في الفورمولا وان

وهو الفوز الثاني هذا الموسم لشوماخر الابن (21 عاماً) بعد أول حققه على حلبة مونزا الإيطالية في الخامس من الشهر الحالي.

قال ميك الذي يدافع عن ألوان فريق "بريما رايسينغ": "سارت الأمور على أفضل ما يرام خلال السباق. انطلاقتي كانت جيدة، وعمليات التوقف في مركز الصيانة سريعة، وتوازن السيارة كان ممتازاً".

وتابع "نتمتع حالياً بعنصر الاستقرار، اذا نصعد إلى منصات التتويج و(نحصد) الكثير من النقاط- بهذه الطريقة تفوز بالبطولات في نهاية المطاف"، قبل أن يختم "عملنا بجد وكفريق وتطورنا، والآن يؤتى ثماره".

وبات نجل مايكل قبلة انظار فريق ألفا روميو (ساوبر سابقاً) الذي يتزود بمحركات فيراري، وأحد أبرز المرشحين للحصول على مقعد في البطولة العالمية، لا سيما أن الحظيرة السويسرية لم تعلن بعد عن أسماء سائقيها للعام المقبل، حيث من المتوقع أن يحل الالماني بدلاً من الإيطالي أنطونيو جيوفينازي الزميل الحالي للفنلندي كيمي رايكونن، علماً أن الأخير والمكنى بـ "الرجل الجليدي" والبالغ 40 عاماً لم يعلن بعد ما اذا كان يرغب بالبقاء على حلبات الفورمولا وان في الموسم المقبل.









