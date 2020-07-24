فورمولا وان: لا جائزة كبرى في الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك وكندا هذا الموسم



وأكد المنظمون في بيان لهم: "بعد مناقشات طويلة وبالتعاون الوثيق مع شركائنا، ونظراً للطبيعة المتغيرة جداً للوضع على جبهة جائحة كوفيد-19، والقيود المفروضة على المستوى المحلي وأهمية الحفاظ على صحة المجتمعات المحلية وزملائنا، لن يكون من الممكن التسابق في البرازيل، الولايات المتحدة، المكسيك وكندا هذا الموسم".



وشدّد المنظمون على أن الهدف لا يزال تنظيم ما بين 15 إلى 18 سباق على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.



وأقيم بالفعل ثلاثة سباقات منذ استئناف المنافسات مطلع الشهر الحالي، حيث كانت البداية في النمسا بسباقين على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبرغ، قبل الانتقال إلى المجر على حلبة هنغارورينغ.



وكان من المقرر أن تنطلق البطولة منتصف آذار/مارس الماضي من أستراليا، لكن انطلاقها أرجئ بسبب "كوفيد-19" الذي تسبب بإلغاء وتأجيل العديد من السباقات، قبل الانطلاق من النمسا أمام مدرجات خالية من المشجعين، وفي ظلّ إجراءات صارمة شملت تغيير الصيغة المعتادة للاحتفالات بعد نهاية السباق.



وأشار المنظمون إلى ادخال ثلاثة سباقات أوروبية جديدة على الروزنامة، حيث سيقام سباق في ألمانيا على حلبة نوربورغرينغ في 11 تشرين الأول/أكتوبر، واخر في البرتغال على حلبة بورتيماو في 25 من نفس الشهر، وفي إميليا رومانيا الإيطالية على حلبة إيمولا الشهيرة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.



وقال البيان: "يسرنا أن نرحب ببورتيماو كحلبة جديدة في روزنامة فورمولا وان وأن نرى عودة ايمولا ونوربورغرينغ اللتين استضافتا بالفعل سباقات الجائزة الكبرى في السابق".

سباق البرتغال بحضور الجمهور



وستعود البرتغال إلى روزنامة الفورمولا وان للمرة الأولى منذ عام 1996، بعد 24 عاماً على سباق أستوريل القريبة من لشبونة.

وسيكون السباق متاحاً للجماهير، بحسب ما أعلنت عنه وزيرة السياحة البرتغالية ريتا ماركيز "سيكون هناك متفرجون".

وقالت: "نعمل على عدد من السيناريوهات بحسب الوضع الصحي".

