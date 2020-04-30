فورمولا وان - جائزة النمسا الكبرى ستقام من دون جماهير

وأبلغ وزير الصحة الأربعاء منظمي السباق المقرر في 5 تموز/يوليو على حلبة "ريد بول رينغ" في سبيلبرغ وجوب توفير بعض الضمانات.

قال رودولف أنشوبر لاذاعة "أو 1": "يتوقّف السماح بتنظيم الحدث كلياً على خطة السلامة التي يقدمها المنظمون".

تابع "سنسمح بهكذا أحداث في ظل ظروف صارمة للغاية، وبطبيعة الحال ستكون من دون جماهير".

وتريد الحكومة أن يُنظَّم السباق ضمن "حلقة مقفلة"، بحيث يكون الأشخاص من خارج الفرق المسموح بمشاركتها فقط من النمساويين.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية في ملبورن (13-15 آذار/مارس)، لكن السباق ألغي قبل ساعات من بدء تجاربه الحرة بعد إصابة أحد أعضاء طاقم فريق ماكلارين بفيروس "كوفيد-19".

وأُعلن لاحقاً عن إلغاء جائزتي موناكو وفرنسا، في حين أن السباقات التي تم تأجيلها هي البحرين، فيتنام، الصين، هولندا، إسبانيا، أذربيجان، وكندا.

وأعلن منظمو بطولة العالم في 18 آذار/مارس كخطوة أولى، تقديم موعد العطلة الإجبارية السنوية لتعويض تأخير انطلاق الموسم بسبب وباء "كوفيد-19"، مشيرين إلى أن هذه الفترة "التي عادة ما تكون لأسبوعين في آب/أغسطس (...) نقلت إلى آذار/مارس ونيسان/أبريل".

لكن الاتحاد الدولي أصدر بياناً الثلاثاء جاء فيه "من الآن وصاعداً يتعين على مصانع المحركات تمديد الأقفال من 35 إلى 63 يوماً توالياً خلال أشهر آذار/مارس، نيسان/أبريل، أيار/مايو و/أو حزيران/يونيو".

وأكد الرئيس التنفيذي للفورمولا وان الأميركي تشايس كاري، رغبته في أن ينطلق موسم فورمولا وان من سباق جائزة النمسا الكبرى في 5 تموز/يوليو المقبل، وقال "نهدف إلى بدء السباقات في أوروبا في تموز/يوليو، آب/أغسطس وأوائل أيلول/سبتمبر. الأول سيكون في النمسا في عطلة نهاية الأسبوع من 3 إلى 5 تموز/يوليو"، مضيفا "في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، يجب أن نتسابق في أوراسيا وآسيا والأميركيتين، على أن ننهي الموسم في الخليج خلال كانون الأول/ديسمبر بسباق البحرين، قبل أن يكون الختام التقليدي في أبوظبي، لنكون قد خضنا بين 15 و18 سباقاً".

وتوقع كاري أن تكون "أولى السباقات دون جماهير".