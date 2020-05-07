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رياضات ميكانيكية

فورمولا وان تفكر في حلبات جديدة مع تراجع إيرادات

تدرس بطولة العالم فورمولا وان للسيارات إقامة سباقات في حلبات ليست مدرجة على الجدول الحالي حيث تسعى لإنقاذ موسم 2020 الذي تضرّر بشدة بسبب وباء كوفيد-19 وسط تراجع في الايرادات.

Reuters

وذكرت شركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للبطولة يوم الخميس أن إيرادات الربع الأول بلغت 39 مليون دولار مقارنة مع 246 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي حيث لا توجد سباقات مقررة في الربع الثاني أيضاً. 

وعبر تشيس كاري رئيس مجلس إدارة فورمولا وان ورئيسها التنفيذي في مؤتمر عبر الهاتف عن ثقته في إقامة سباقات في موسم 2020 حيث تعتزم البطولة الانطلاق في النمسا في بداية تموز/يوليو. 

ومع ذلك وضع المسؤول الأميركي البارز في الحسبان إمكانية أن تحول الظروف الحالية دون إقامة سباقات لكنه قال إن الرياضة تملك الموارد لعبور هذه الأزمة. 

وتم تأجيل أو إلغاء عشرة سباقات من الموسم منذ آذار/مارس لكن المسؤولين يتطلعون الآن لعدة حلبات أوروبية لاقامة سباقين في كل حلبة دون جماهير مع إلغاء عطلة أغسطس. 

وتخطط البطولة لموسم يتراوح بين 15 و18 سباقاً بدلاً من 22 في الجدول الأصلي لتنتهي في أبوظبي في منتصف كانون الأول/ديسمبر. 

لكن كاري قال إن هذا الموعد قد يمتد إلى كانون الثاني/يناير.

وتابع ”نجري مباحثات مع كل الشركاء وأيضاً مع بعض الحلبات غير المدرجة في الجدول الحالي لموسم 2020 لدراسة كل الخيارات“. 

وقد تكون حلبة هوكنهايم من بين هذه الحلبات مع تخفيف ألمانيا القيود المفروضة بسبب الجائحة وموافقة الحكومة على استئناف دوري كرة القدم في 16 أيار/مايو بدون جماهير.

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