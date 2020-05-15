فورمولا وان: اتفاق مبدئي لإقامة سباقين في سيلفرستون خلال 2020 وأثّر وباء "كوفيد-19" سلباً على روزنامة بطولة العالم، إذ حال دون انطلاق الموسم الذي كان مقرراً في منتصف آذار/مارس الماضي، ولاقت الجوائز الكبرى العشر الأولى المقررة، مصير الإلغاء أو التأجيل إلى موعد لم يحدد بعد.



و ألمح منظمو بطولة العالم في ظلّ الصعوبات الراهنة على صعيد الجدولة، إلى احتمال اختصار البطولة واقتصارها في 2020 على ما بين 15 و18 سباقاً، بدلاً من الـ22 المقررة أصلاً، ويأمل المنظمون في إقامة السباق الأول في النمسا في الخامس من تموز/يوليو المقبل من دون جمهور.



كما طرحت من بين الخيارات، إقامة أكثر من سباق على الحلبة نفسها.



وفي تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، أفاد مدير حلبة سيلفرستون ستوارت برينغل عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مالكي حقوق البطولة، من أجل إقامة سباقين فيها بعد انطلاق الموسم رسمياً.



وقال: "من دواعي سروري أن أؤكد توصل سيلفرستون وبطولة العالم للفورمولا وان إلى اتفاق مبدئي لإقامة سباقين خلف أبواب موصدة خلال هذا الصيف".



وتابع: "لكن إقامة هذين السباقين سترتبط بموافقة الحكومة (البريطانية)، نظراً لأن أولويتنا هي سلامة كل المعنيين والالتزام الصارم بمعايير (الوقاية من) +كوفيد-19+".

وأشارت "بي بي سي" إلى أن المضي قدماً في إقامة السباقين سيحتاج إلى منح الحكومة أفراد الفرق الآتين من خارج البلاد، استثناء من فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على الوافدين، والذي أدرجته في خطتها للرفع التدريجي لقيود العزل المفروضة لمكافحة تفشي وباء "كوفيد-19".

وأشار مسؤولون بريطانيون في تصريحات سابقة، إلى أن المستثنين من هذا الحجر الإلزامي سيكونون القادمين من فرنسا وإيرلندا فقط.

ويأمل منظمو بطولة العالم للفورمولا وان في إقامة سباقين متتاليين في النمسا (5 و12 تموز/يوليو)، علماً بأن الموعد الأساسي المقرر لجائزة بريطانيا الكبرى كان في 19 منه.