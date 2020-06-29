عملية جراحة لدوفيتسيوزو

وأعلن الفريق في بيان له على حسابه على موقع "تويتر" أن الجراحة أجريت بنجاح في مودينا مساء الأحد وأنه "سيبدأ بعملية إعادة التأهيل على الفور".

وأشار البيان إلى أن الجراحة ستسمح له بالمشاركة في السباق الافتتاحي للموسم على حلبة خيريز الإسبانية في 19 تموز/يوليو، والذي أصبح أول سباقات الموسم الذي تم تعديله بشكل جذري نتيجة الأزمة الصحية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في الثامن من آذار/مارس بجائزة قطر الكبرى، لكن حلبة لوسيل احتضنت فقط سباقي فئتي موتو 2 وموتو 3 بعدما قرر الاتحاد الدولي للدراجات النارية إلغاء سباق الفئة الأولى "موتو جي بي" بسبب "كوفيد-19" والقيود التي كان قد بدأ بفرضها في حينه على حركة السفر.

وأصيب دوفيتسيوزو بعد سقوطه عن دراجته خلال سباق موتوكروس في فاينتسا (شمال إيطاليا)، بحسب ما أعلن فريقه الأحد.







