شفروليه تعزز رصيدها وعقوبات على هوندا

June 18, 2015 10:12 عززت شفروليه صدارتها بمواجهة هوندا في معركة الصانعين في سلسلة إندي كار الأميركية بعد الإعلان عن خروقات القوانين في الجولة الأخيرة التي