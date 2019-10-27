شروط فوز هاميلتون بلقب بطولة العالم للفورمولا وان

ويتصدّر هاميلتون الترتيب العام للسائقين بفارق 64 نقطة عن زميله الفنلندي بوتاس، قبل أربع مراحل على نهاية الموسم بما فيها جائزة المكسيك التي تنطلق عند الساعة 19:10 بتوقيت غرينيتش.

وبات بوتاس الوحيد القادر حسابياً على حرمان البريطاني من لقب عالمي سادس. ويتساوى هامليون حالياً مع السائق الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو بخمسة ألقاب، وسيجعله اللقب السادس بحال إحرازه، على بعد واحد فقط من الرقم القياسي للأسطورة الألماني ميكايل شوماخر.

وتوّج هاميلتون بطلاً للعالم في 2008 مع فريقه السابق ماكلارين، ومع مرسيدس (2014، 2015، 2017، و2018)، علماً بأن البريطاني البالغ من العمر 34 عاماً، حسم اللقبين الأخيرين في المكسيك أيضاً.

ويحتاج هاميلتون لنيل 14 نقطة أو أكثر من بوتاس لحسم اللقب، وهو ما سيتحقق في واحد من الشروط الآتية، بحسب الموقع الالكتروني للبطولة:

1- إذا فاز هاميلتون في السباق، يتوّج بطلاً بحال حلول بوتاس في المركز الخامس وما دون. بحال حلول بوتاس رابعاً، على هاميلتون نيل النقطة الإضافية المخصصة لصاحب أسرع لفة في السباق للتتويج.

2- إذا حل هاميلتون في المركز الثاني، يفوز بلقب البطولة في حال اكتفى بوتاس بالمركز التاسع وما دون، أو بحال حلوله ثامناً بشرط عدم حصوله (الفنلندي) على النقطة الإضافية المخصصة لأسرع لفة.

3- إذا حل هاميلتون في المركز الثالث، يمكنه حسم اللقب بحال نال النقطة الإضافية لأسرع لفة وحل بوتاس في المركز التاسع، أو بحال حل بوتاس عاشراً دون نيل النقطة الإضافية لأسرع لفة.

يشار إلى أن السائقين الذين يحلون في المراكز العشرة الأولى هم الذين يحصلون على نقاط السباق، وهي موزعة كالآتي: 25 نقطة للمركز الأول، 18 للثاني، 15 نقطة للثالث، 12 نقطة للرابع، 10 نقاط للخامس، 8 نقاط للسادس، 6 نقاط للسابع، 4 نقاط للثامن، على أن ينال صاحب المركز التاسع نقطتين، ونقطة لصاحب المركز العاشر.

وسيكون هاميلتون ثالث المنطلقين على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، خلف ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو (المركز الأول) والألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات، وأمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي تصدر التجارب الرسمية السبت، لكنه عوقب بإرجاعه ثلاثة مراكز على خط الانطلاق لعدم إبطائه سرعة سيارته بالشكل المطلوب بعد تعرض بوتاس لحادث خلال التجارب.

وسبق لفريق مرسيدس أن حسم لقب الصانعين للعام السادس توالياً.