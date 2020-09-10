سيباستيان فيتل ينضم إلى رايسينغ بوينت

وتوّج فيتل (33 عاماً) بأربعة ألقاب متتالية (2010-2013)، مع ريد بول قبل الانتقال إلى فيراري، لكن الأخير فضل عدم تجديد العقد بينهما. ومن المقرر ترك الفريق الأحمر مع نهاية الموسم الحالي بعد ست سنوات قضاها معه دون تمكنه من تحقيق أي لقب.

وقال رايسينغ بوينت، الذي سيتحول لاسم أستون مارتن ابتداء من العام المقبل في بيانه "التعاقد مع سيباستيان هو إشارة واضحة لطموح الفريق بأن يصبح بين المنافسين الأكثر جدية في هذا المجال".

وسيشكل فيتل ثنائياً في الفريق البريطاني مع لانس سترول نجل مالك الفريق وصاحب المركز الرابع حالياً في البطولة.

