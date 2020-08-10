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دوري أبطال أوروبا
رياضات ميكانيكية

سباق "لومان 24 ساعة" سيقام خلف أبواب موصدة

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أعلن منظمو سباق "لومان 24 ساعة" أحد أبرز سباقات التحمّل للسيارات الاثنين أنه سيقام خلف أبواب موصدة في أيلول/سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

AFP

وقال بيار فيون رئيس نادي الغرب للسيارات (كلوب دو لويست) المنظم للحدث "من المحزن أن أعظم سباق للتحمل في العالم سيقام هذا العام بدون متفرجين على جانبي الطريق".
وجذب السباق الذي يعد من الأبرز حول العالم في العام الماضي 252 ألف مشجع.

وأضاف "نظراً للقيود التي ينطوي عليها تنظيم حدث على مستوى المهرجان على مدى عدة أيام في ظل الوضع الحالي، اخترنا مع سلطات الحكومة المحلية اجراء السباق خلف ابواب موصدة ".

وستقام النسخة 88 من سباق "لومان 24 ساعة" على حلبة لا سارث يومي 19 و20  أيلول/سبتمبر، علما أنها كانت مقررة سابقا في 13 و14 حزيران/يونيو المنصرم، لكنها أرجئت بسبب "كوفيد-19".
 

فيروس كورونا سباق لومان
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