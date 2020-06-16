ساينز يحرز جائزة أستورياس لفئة الرياضة

وهذه أول مرة منذ عام 2007 ينال الجائزة رياضي من عالم السيارات، بعدما أحرزها بطل العالم للفورمولا وان سبع مرات الألماني ميكايل شوماخر.

وتوزّع جوائز أميرة أستورياس منذ العام 1981 وتمنحها مؤسسة تحمل الاسم نفسه وتوزّع في مدينة أوفييدو في منطقة استورياس (شمال إسبانيا). وهي تكافئ أشخاصاً أو مؤسسات لأعمال ذات بعد دولي في فئات مختلفة من فنون وعلوم ورياضة.

وهيمن الرياضيون الإسبان على هذه الجائزة، على غرار رئيس اللجنة الأولمبية الراحل خوان انتونيو سامارانش (1988)، لاعب الغولف سيفيريانو باليستيروس (1989)، بطل الدراجات ميغل اندورين (1992)، لاعبة كرة المضرب أرانتشا سانشيز فيكاريو (1988)، بطل العالم في الفورمولا وان فرناندو ألونسو (2005)، نجم كرة المضرب رافايل نادال (2008)، لاعبي كرة القدم تشافي وإيكر كاسياس (2012)، والشقيقين لاعبي كرة السلة باو ومارك غاسول (2015).

ويحصل كل فائز في الجائزة التي تحمل لقب وريث العرش في اسبانيا، على خمسين ألف يورو ومنحوتة من تصميم الفنان خوان ميرو.

وكان "الماتادور" ساينز (57 عاما) قد أحرز بطولة العالم للراليات عامي 1990 و1992، ورالي دكار في اعوام 2010 و2018 و2020، وهو والد السائق الجديد في فريق فيراري للفورمولا وان كارلوس ساينز جونيور.

وهنأ نادي ريال مدريد ساينز وكتب على موقعه الرسمي "وراء انجازاته، يمثّل كارلوس ساينز أفضل قيم الرياضة وهو لاعب متحمس في ريال مدريد يفخر به جميع مشجعي مدريد".

وكان ساينز قبل دخوله عالم السيارات لاعباً موهوباً في كرة القدم والسكواش، وأجرى في مراهقته تجربة مع ريال مدريد.

كما أحرز لقب بطولة إسبانيا في الاسكواش بعمر السادسة عشرة.

