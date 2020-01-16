ساينز على بعد 447 كلم من لقب ثالث في رالي دكار

ويدخل ساينز، الفائز بلقب فئة السيارات عامي 2010 و2018، المرحلة الختامية المقررة الجمعة بين حرض والقدية، وهو في الصدارة بفارق 10 دقائق و17 ثانية عن حامل اللقب القطري ناصر العطية (تويوتا) الذي حل ثانياً الخميس بفارق 10 ثوان فقط عن بيترهانسل، فيما يحتل الأخير، صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (13) المركز الثالث بفارق 10 دقائق و23 ثانية.

ونجح ساينز الجمعة في المرحلة التي أقيمت بين الشبيطة وحرض لمسافة 744 كلم، بينها 379 كلم مرحلة مخصصة للسرعة، في الخروج بأقل أضرار ممكنة من دون مخاطرة كبيرة، وذلك بحلوله ثالثًا بفارق 8,03 دقائق عن بيترهانسل الذي حقق فوزه الرابع في النسخة الحالية .

وكان ساينز سعيداً "بوضع مرحلة الماراتون خلفنا (بسبب طولها الإجمالي البالغ 744 كلم). هذا أمر هام جداً على الدوام. حصلنا في الأمس (بعد الفوز بالمرحلة العاشرة أمام العطية وبيترهانسل) على فرصة العمل على السيارة وكل شيء سار على ما يرام".

وتابع "ما زال أمامنا يوم واحد فقط. سأراقب الفوارق مع ابقاء تركيزي على الغد".

ومن المؤكد أن كل شيء ممكن في المرحلة الختامية الجمعة، حيث سيقاتل بيترهانسل والعطية بشدة من أجل محاولة الفوز باللقب.

وأقر بيترهانسل أنه "من الصعب جداً كسب الدقائق في ظل ظروف طبيعية. لكن من جهة أخرى، أدت أخطاء ملاحة إلى خلق فوارق كبيرة. قاتلنا بشراسة، ضغطنا طيلة اليوم وكسبنا بعض الوقت، لكن ليس بما فيه الكفاية. إذا نجح كارلوس في حسم اللقب، فسيكون ذلك رائعاً للفريق (ميني)".

وتحدّث العطية قائلاً: "سنقاتل على المركز الثاني"، موضحاً "دفعنا غالياً ثمن الخطأ الذي ارتكبناه في الأمس".

وتابع "الآن، سنقاتل على المركز الثاني. الوصول إلى هنا انجاز رائع بحد ذاته. ما زالت هناك مرحلة متبقية، سنرى ما ستؤول اليه الأمور".