روفانبيرا يتوج بلقب رالي إستونيا الدولي

والفوز هو الخامس لروفانبيرا هذا الموسم من أصل 7 جولات ولم يخسر سوى سباقين في مونتي كارلو حيث كان الفوز من نصيب الفرنسي سيباستيان لوب، وفي رالي ساردينيا الذي شهد فوز تاناك، فابتعد بالتالي في صدارة بطولة العالم برصيد 175 نقطة بفارق 83 نقطة عن أقرب منافسيه البلجيكي تييري نوفيل (هايونداي) الذي حل رابعاً في سباق استونيا، و96 عن إيفانز.

وفاز روفانبيرا في 13 مرحلة من أصل 24 ليبتعد مقابل ست مراحل لإيفانز في السباق الإستوني.

وقال روفانبيرا "كان السباق صعباً لكننا قدنا ببراعة. شكراً لفريقي ولجميع الذين ساهموا بجعل سيارتي فائقة السرعة".

وشهد سباق أستونيا ظهوراً لافتاً لروفانبيرا إلى الأضواء وتحديداً عام 2021، عندما أصبح بعمر 20 عاماً و9 أشهر و17 يوما، ـصغر سائق يتوج بطلاً في إحدى مراحل بطولة العالم.

وفي حال قٌدر له أن يتوج بطلا للعالم في نهاية الموسم، فإنه سيصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ بطولة العالم للراليات.

