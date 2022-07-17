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رياضات ميكانيكية

روفانبيرا يتوج بلقب رالي إستونيا الدولي

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حقق السائق الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) فوزه الخامس هذا الموسم في رالي إستونيا الدولي، المرحلة السابعة من بطولة العالم للراليات، متقدماً على زميله الويلزي إلفين إيفانز والاستوني اوت تاناك (هايونداي).

Reuters

والفوز هو الخامس لروفانبيرا هذا الموسم من أصل 7 جولات ولم يخسر سوى سباقين في مونتي كارلو حيث كان الفوز من نصيب الفرنسي سيباستيان لوب، وفي رالي ساردينيا الذي شهد فوز تاناك، فابتعد بالتالي في صدارة بطولة العالم برصيد 175 نقطة بفارق 83 نقطة عن أقرب منافسيه البلجيكي تييري نوفيل (هايونداي) الذي حل رابعاً في سباق استونيا، و96 عن إيفانز.

وفاز روفانبيرا في 13 مرحلة من أصل 24 ليبتعد مقابل ست مراحل لإيفانز في السباق الإستوني.

وقال روفانبيرا "كان السباق صعباً لكننا قدنا ببراعة. شكراً لفريقي ولجميع الذين ساهموا بجعل سيارتي فائقة السرعة".

وشهد سباق أستونيا ظهوراً لافتاً لروفانبيرا إلى الأضواء وتحديداً عام 2021، عندما أصبح بعمر 20 عاماً و9 أشهر و17 يوما، ـصغر سائق يتوج بطلاً في إحدى مراحل بطولة العالم.

وفي حال قٌدر له أن يتوج بطلا للعالم في نهاية الموسم، فإنه سيصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ بطولة العالم للراليات.
 

رالي إستونيا
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