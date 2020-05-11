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رياضات ميكانيكية

روبرتس ينضم إلى وليامز من مكلارين في منصب المدير العام

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عيّن وليامز المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا وان للسيارات يوم الإثنين سايمون روبرتس مسؤول العمليات السابق في مكلارين مديراً عاماً وهو منصب جديد استحدثه وليامز.

Reuters

وسينضم روبرتس (57 عاماً) في الأول من يونيووسيشرف على القطاعات الفنية والعمليات والتخطيط في الفريق المتعثر.

وظهر وليامز، الذي تألق في السابق في البطولة، بشكل مخيب في المواسم الأخيرة واحتل المركز الأخير في الترتيب العام في 2018 و2019.

وكان الموسم الأخير، الذي حقق فيه وليامز نقطة واحدة فقط في 21 سباقاً، الأسوأ له على الإطلاق.

وانفصل الفريق عن المدير التقني السابق بادي لو في يونيو حزيران من العام الماضي.

ولم ينطلق موسم 2020 حتى الآن بسبب وباء كوفيد-19.

ويمثل السائقان البريطاني جورج راسل والكندي نيكولاس لطيفي فريق وليامز.

فورمولا وان
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