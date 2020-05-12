رحيل فيتل يجعل لوكلير السائق الأول لفيراري

وإذا كانت التصريحات الرسمية لمسؤولي فيراري هذا العام بأنه لا وجود للسائق رقم 1 والسائق رقم 2، خلافاً للعام الماضي حيث كانت الكفة تميل إلى الألماني نظراً لخبرته وألقابه العالمية الأربعة، فإن الأمور انقلبت رأساً على عقب الآن لا سيما أن لوكلير القادم من موناكو، وثاني اصغر سائق يجلس وراء مقود فيراري لدى انضمامه إلى فريق الحصان الجامح عام 2019، هو استثمار طويل الأمد.

وكان لوكلير الذي تدرج في صفوف فيراري والوحيد الذي انضم بعدها إلى حظيرة فورمولا وان، جدد عقده في كانون الأول/ديسمبر الماضي حتى نهاية عام 2024.

ونجح لوكلير في حرق المراحل منذ انضمامه إلى فيراري صيف 2019. وعندما سئل المدير الجديد لفيراري ماتيا بينوتو عن التراتبية في الفريق خلال استعدادات فريقه لموسم 2019 بعد التحاق لوكلير بفيتل قال "إنهما يملكان الحرية في التنافس" لكن في حال وجود "وضعية غير واضحة"، فإن فيتل هو "البطل".

وكان خيار بينوتو منطقياً نظراً لأن فيتل توج بطلاً للعالم أربع مرات جميعها في صفوف ريد بول ويملك خبرة كبيرة على الحلبات، في حين كان لوكلير يخوض ثاني موسم له في فورمولا وان والأول في صفوف الفريق الاحمر.

واكتشف لوكلير بنفسه بأنه ليس السائق رقم واحد في السباق الافتتاحي لجائزة أستراليا الكبرى عندما سجل أوقاتاً أسرع من فيتل لكن "السلطات العليا" بالفريق منعته من تجاوز زميله.

وفي السباق التالي، نجح لوكلير في انتزاع المركز الأول في انطلاق جائزة البحرين الكبرى على حلبة صخير وتخطى فيتل من دون الاتفاق المسبق مع المسؤولين الكبار في الفريق ولم يُحرم من تتويجه الأول إلا بسبب عطل فني.

كما أن لوكلير كان هو من افتتح رصيد انتصارات فيراري وتحديداً في سباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا فرانكورشان قبل أن يمنح "سكوديريا" فوزها الأول في إيطاليا منذ عام 2010.

ارتفعت شعبية لوكلير لدى "تيفوزي" بفضل موهبته، طموحه والكاريزما التي يتمتع بها لا سيما أنه يتحدث الايطالية بطلاقة.

ونال لوكلير الاشادة في وسائل الاعلام المحلية وقالت عنه "لا غازيتا ديللو سبورت" "نجح في غزو قلوب الجميع: السكوديريا، عشق أنصار فيراري وذلك في غضون ستة أشهر على انضمامه"، خلافاً لفيتل الذي فشل في منح فيراري أي لقب على مدى خمس سنوات من تواجده مع الفريق.

البحث عن خليفة فيتل

وإذا كانت المنافسة بينهما بلغت ذروتها خلال حادثة التصادم بينهما في سباق جائزة البرازيل الكبرى في نهاية الموسم الماضي، فان الشخصين "على اتفاق جيد جداً" بحسب مسؤولي فيراري.

وسارع لوكلير إلى تحية فيتل الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله "أن اكون زميلك يشعرني بفخر كبير. لقد عشنا لحظات متوترة على المضمار. بينها الجيد وبينها لم ينته كما نشتهي لكن دائماً في ظل الاحترام المتبادل على الرغم من أن ذلك لم يظهر كذلك للعالم الخارجي. لم أتعلم في السابق كما تعلمت معك. أشكرك على كل شيء يا سيب".

أما السؤال الذي يطرح نفسه من هو السائق الذي سيحل بدلاً من فيتل عام 2021 وما هي تأثيرات هذا الخيار على موقع لوكلير؟

لم تعد مسألة انتقال البريطاني لويس هاميلتون إلى فيراري مطروحة كما كانت كذلك قبل فترة، لا سيما بعد تصريحات أدلى فيها في الأسابيع الأخيرة ويؤكد فيها رغبته في البقاء في صفوف مرسيدس.

وتبدو الأمور محصورة بين ثلاثة سائقين هم الإسباني كارلوس ساينز جونيور (ماكلارين)، الإيطالي أنطونيو جوفيناتسي (ألفا روميو) وهو الآخر من خريجي فيراري، أو حتى الأسترالي من أصل إيطالي دانيال ريكياردو (رينو).