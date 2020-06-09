رالي ويلز خامس سباق مُلغى ضمن بطولة العالم

وانضم السباق بذلك الى سلسلة من المواعيد ضمن بطولة العالم للراليات، تم إلغاؤها أو تأجيلها بسبب "كوفيد-19" الذي أثّر سلبا على مجمل النشاطات الرياضية في العالم.

وقال ديفيد ريتشاردز، رئيس الاتحاد البريطاني للرياضات الميكانيكية المنظم للرالي، إن "هذا ليس قرارا اتخذناه باستخفاف، ولكن، بالتشاور الوثيق مع الحكومة الويلزية شريكنا الرئيسي في التمويل".

وتابع "إنه للأسف قرار ملزمون باتخاذه في ضوء استمرار وباء فيروس كورونا المستجد عالميا".

وأضاف "هذا ليس الوقت المناسب لنا للتخطيط والترويج لحدث يستقطب عشرات آلاف الزوار، كثير منهم من خارج البلاد، إلى المجتمعات الريفية الويلزية".

وأقيمت ثلاثة سباقات فقط من بطولة العالم للراليات 2020، هي (مونتي كارلو، السويد والمكسيك الذي تم اختصاره) من أصل ستة كان من المقرر إقامتها حتى هذه الفترة من العام.

وأصبح رالي ويلز خامس سباق يتم إلغاؤه بعد البرتغال وكينيا وفنلندا ونيوزيلندا، بينما تم تأجيل راليي إيطاليا والأرجنتين الى موعد غير محدد.

وبات رالي تركيا الأول الذي لا يزال مدرجا على جدول البطولة، ومن المقرر أن يقام بين 24 و27 أيلول/سبتمبر.