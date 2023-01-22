رالي مونتي كارلو: أوجييه يفوز مرة تاسعة قياسية

وتقدم ابن الـ39 عامًا الذي لم يعد يشارك بانتظام في بطولة العالم خلال الموسم، على منافسيه منذ مساء الخميس ولم ينظر خلفه بعدها وفاز بتسع مراحل من أصل 18.

وابتعد في المقدمة الجمعة بعدما فاز بأربع مراحل من أصل ست وأنهى الرالي بفارق 18.8 ثانية أمام زميله في تويوتا الفنلندي كالي روفانبيرا، بطل العالم العام الماضي، الذي حل ثانيًا.

قال بعد فوزه الذي فض الشراكة مع مواطنه سيباستيان لوب بثمانية انتصارات في مونتي كارلو "إنه هائل. يجب الاستفادة قدر الإمكان من هذه اللحظات ولهذا السبب نشارك دائمًا، لتحقيق انتصارات كهذا".

وتابع "الفوز في مكان شهير كمونتي كارلو لا يُقدر بثمن. أحب هذا الرالي".

وحل البلجيكي تييري نوفيل ثالثًا على متن هيونداي على بُعد 44.6 ثانية من أوجييه وأمام الويلزي إلفين إيفانز الذي حل رابعًا.

أمام الاستوني أوت تاناك، بطل عام 2019، حل خامسًا.

تتألف بطولة هذا العام من 13 سباقًا، وتحل تاليًا في رالي السويد (9-12 ششباط/فبراير) على طرقات مغطات بالثلج بنسبة 100 في المئة على بُعد بضع مئات من الكيلومترات من الدائرة القطبية الشمالية.



