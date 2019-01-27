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كأس آسيا - الإمارات 2019
رياضات ميكانيكية

رالي مونتي كارلو: أوجييه يحرز المركز الأول

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أحرز الفرنسي سيباستيان أوجييه، بطل العالم في المواسم الستة الأخيرة، الأحد المركز الأول في رالي مونتي كارلو، المرحلة الأولى من بطولة العالم 2019 للراليات.

AFP

وهو الفوز الأول لأوجييه على متن سيارة سيتروين منذ 2011، مانحاً الصانع الفرنسي الفوز رقم 100 في سباقات الرالي.

وحل البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) ثانيا بفارق 2.2 ثانيتين، وجاء الاستوني أوت تاناك (تويوتا) ثالثا بفارق كبير وصل الى 2:15.2 دقيقتين.

وهو الفوز الأول لأوجييه في مونتي كارلو منذ 2014، رافعا عدد انتصاراته الى سبعة ومعادلا الرقم القياسي لمواطنه سيباستيان لوب، بطل العالم تسع مرات والذي اكتفى في بداية مشواره مع هيونداي بالمركز الرابع بفارق 13 ثانية عن صاحب المركز الثالث.

وفاز أوجييه بمرحلتين خاصتين فقط من أصل 16 مرحلة: الخامسة والسادسة، والأخيرة مشاركة مع الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا الذي حل في المركز الخامس، بينما كان تاناك الأكثر فوزا بالمراحل الخاصة (7 مراحل) تلاه نوفيل (3 مراحل).

وتقام المرحلة الثانية من بطولة العالم للراليات التي تتضمن 14 سباقا، في السويد بين 14 و17 شباط/فبراير المقبل.

سباستيان أوجييه
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