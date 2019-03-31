رالي كورسيكا: نوفيل يفوز ويتصدر الترتيب العام للسائقين

وتقدم نوفيل الذي حقق أوّل إنتصار له هذا العام، على بطل العالم الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) بفارق 40،3 ثانية، فيما حلّ الويلزي إلفين إيفانز (فورد) الذي خسر صدارة الرالي في المرحلة الاخيرة اثر انفجار أحد إطارات سيارته في الكيلومترات الاخيرة، ثالثا متأخرا بفارق 1:06,6 دقيقة عن الفائز.

وسمح هذا الفوز لنوفيل بتصدر الترتيب العام للسائقين برصيد 82 نقطة بفارق نقطتين عن أوجييه (80)، فيما تراجع المتصدر السابق تاناك للمركز الثالث برصيد 77 نقطة.

ونجح الإيرلندي كريس ميك، سائق تويوتا، في تسجيل اسرع توقيت في مرحلة الـ "باور ستايج" الاخيرة من الرالي، حاصدا النقاط الخمس التي تمنح للفائز.

وشهد الرالي تقلبات عدة وتبدلت هوية المتصدر أكثر من مرة بداية مع تاناك (تويوتا) الذي عانى من انثقاب الإطار السبت في المرحلة الـ 11 الخاصة، ما سمح لنوفيل بالتقدم الى المركز الأوّل قبل أن ينتزع إيفانز الصدارة من سائق هيونداي في المرحلة ما قبل الاخيرة.

غير أن الحظ عاند سائق فورد في الكيلومترات الأخيرة للمرحلة الاخيرة (14) بعدما وقع الويلزي ضحية إنثقاب الإطار الأمامي الأيسر ليتراجع الى المركز الثالث.

ترتيب الخمسة الأوائل في الرالي:

1. البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 3.22:59 ساعات

2. الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) بفارق 40,3 ثانية

3. الويلزي إلفين إيفانز (فورد فييستا) بفارق 1:06,6 دقيقة

4. الإسباني داني سوردو (هيونداي) بفارق 1:18,4 د

5. الفنلندي تيمو سونينن (تويوتا) بفارق 1:24,6 د



- ترتيب بطولة العالم للسائقين:

1. نوفيل 82 نقطة

2. أوجييه 80

3. تاناك 77

4. إيفانز 43

5. ميك 42



- ترتيب بطولة الصانعين:

1. هيونداي 114 نقطة

2. سيتروين 102

3. تويوتا 98

4. أم ـ سبورت فورد 70

