رالي دكار يغادر اميركا الجنوبية ويحط رحاله في السعودية اعتبارا من 2020

أعلنت منظمة أموري الرياضية "آيه اس أو" الجهة المسؤولة عن تنظيم رالي دكار، أن المملكة العربية السعودية ستنظم على أراضيها اعتبارا من 2020 أشهر واصعب راليات الرايد الصحراوية الطويلة بعد قرار الرحيل عن قارة أميركا الجنوبية حيث كان يقام منذ عام 2009.

وأشارت "آيه اس أو" في بيان الإثنين إلى أنه "بعد ثلاثين عاما من السفر واستكشاف إفريقيا، وبعد عشرة أعوام من التمتع بمناظر أميركا الجنوبية، سيكتب أكبر رالي في العالم فصلا جديدا في الصحارى الغامضة والعميقة في الشرق الأوسط، في المملكة العربية السعودية".

ويمتد الاتفاق بين الطرفين لمدة خمسة أعوام في اطار محاولة اعطاء هذا الرالي الشهير دفعة جديدة بعد التعقيدات التي واجهته في أميركا الجنوبية بسبب سياسة التقشف التي اتبعتها العديد من حكومات هذه الدول والقيود الجوية.

واقيم رالي دكار 2019 الذي توج بلقبه القطري ناصر العطية، في دولة واحدة للمرة الأولى وهي البيرو بعد قرار بوليفيا وتشيلي بالانسحاب، وتضمن 10 مراحل خاصة مقابل 14 للنسخة السابقة التي أقيمت في كل من الأرجنتين، بوليفيا والبيرو.

وقال المدير الجديد للرالي الفرنسي دافيد كاستيرا "أنا ملهم وسعيد لأنه يتوجب عليّ رسم مسار في مثل هذه الجغرافيا الضخمة والتي تفضي إلى أكثر من برنامج تسابقي".

وأشار كاستيرا، الدراج والملاح السابق، قبل أن يشغل منصب المدير الرياضي لدكار بين عامي 2006 و2015 ، الى "أننا مدللون بالخيارات. رياضة، ملاحة، ارادة التفوق على الذات: كلها أمور ستكون حاضرة في هذه المناطق المصممة لرالي الرايد".

في المقابل أكد الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الهيئة المسؤولة عن الرياضة في المملكة العربية السعودية، أن "بلدنا شغوف بالرياضة وهدفنا الإستراتيجي هو تغذية هذه الشهية كي نتمكن من التطور نحو رؤيتنا لعام 2030، حيث تعتبر الرياضة إحدى ركائزها".

من وجهة نظر رياضية، إن مساحة المليوني كلم مربع تجعل من السعودية ملعبا ممتازا لرالي دكار.

في أميركا اللاتينية، "عرفنا الأرض عن ظهر قلب" بحسب ما أوضح الدراج الفرنسي كزافييه دو سولتريه لوكالة فرانس برس، مضيفا "في بعض الأيام، لم نكن ننظر حتى الى +كتاب المسار+"، أي بيانات مسار الرالي التي يتم توزيعها على الطواقم.

ورأى صاحب المركز السابع في ترتيب فئة الدراجات لعام 2019، أنه في بلد جديد "سنستعيد جوهر رالي-رايد"، حيث تعتبر مثالية للنقل التلفزيوني بسبب الفارق الزمني الضئيل مع أوروبا.

وضمن إطار رؤية 2030، استقبلت السعودية العديد من الأحداث الرياضية على غرار كأس السوبر الإيطالية وبطولة العالم للفورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية وسباق الأبطال، وبطولة العالم للفورمولا واحد للزوارق السريعة.

وسيعقد مؤتمر صحافي للمزيد من التفاصيل حول رالي دكار، الخميس 25 نيسان/أبريل الحالي في القويعية بالقرب من العاصمة السعودية الرياض.

وأقيمت النسخة الاولى من رالي باريس - دكار عام 1978، ونظم بين أوروبا وشمال إفريقيا حتى عام 2007، قبل انتقاله إلى قارة أميركا الجنوبية بسبب التهديدات الإرهابية.

وبين عامي 2009 و2018 أقيم الرالي في كل من الارجنتين، تشيلي، البيرو وبوليفيا، كما كانت الباراغواي محطة مختصرة له.